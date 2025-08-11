المعاهدة الدولية بشأن التلوث البلاستيكي: المندوبون بعيدون عن التوصل إلى أرضية مشتركة حول إنتاج البلاستيك

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689a45b63f17b7.01181390_njkfqhlgpmoei.jpg width=100 align=left border=0>

يجتمع مندوبو 184 دولة عضو في الأمم المتحدة، في قصر الأمم بجنيف، من 5 إلى 14 أوت 2025، بهدف التوصل إلى معاهدة عالمية لمكافحة التلوث البلاستيكي، لكنهم ما زالوا بعيدين عن التوصل إلى توافق بشأن خفض الإنتاج الأولي للبلاستيك، وفقاً لتقارير يومية صادرة عن "نشرة مفاوضات الارض التابعة للمعهد الدولي للتنمية المستدامة وهو منظمة بحثية شريكة الأمم المتحدة

الكتلة الأولى من المفاوضين، التي تمثل دولاً نفطية ومنتجة للبوليمرات (السعودية، روسيا، إيران، ماليزيا...)، تعارض إبرام معاهدة دولية ملزمة تحد من إنتاج البلاستيك وتمنع إضافة المواد الكيميائية الخطرة على البيئة والصحة.



