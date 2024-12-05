إنجاز جديد في مستشفى الرابطة: انطلاق وحدة التصوير الطبي التداخلي

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شهد قسم الأشعة والتصوير الطبي عن بُعد بالمستشفى الجامعي الرابطة أمس الاربعاء انطلاق عمليات القسطرة الطبية والتصوير التداخلي بوحدة التصوير الطبي التداخلي عن بعد لفائدة المؤسسات الصحية بالمناطق الداخلية حسب ما جاء في بلاغ وزارة الصحة على صفحتها على فيسبوك.



ولفت بلاغ وزارة الصحة الى الزيارة التي أداها أمس الاربعاء وزير الصحة مصطفى الفرجاني لقسم الأشعة والتصوير الطبي عن بُعد كانت مناسبة اطلع خلالها على هذه التجربة وأكد على ضرورة تطوير آفاقها وتوسيع نطاقها باستخدام تقنيات مبتكرة تعتمد على الرقمنة والذكاء الاصطناعي.





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وأعلن الفرجاني بالمناسبة عن تعزيز القسم بتجهيزات جديدة تضمنت إضافة جهاز ثانٍ للتصوير بالرنين المغناطيسي وتخصيص 500 ألف دينار لتحسين فضاءات الاستقبال وقاعتي السكانير.



ويأتي استخدام التصوير التداخلي عن بعد بهدف تعزيز الخدمات العلاجية المتخصصة وتوفير حلول علاجية، في الوقت الذي تسجّل فيه الوزارة النقص في اختصاصي أطّباء الأشعة.



وكان وزير الصحة قد أعلن خلال الجلسة العامة لمناقشة مهمة الوزارة لسنة 2025، أن الوزارة تتجه الى تكوين الأطباء في مجال الطب عن بعد لمتابعة الحالات التي تتطلب الاختصاصات الدقيقة.

وأعلن الفرجاني بالمناسبة عن تعزيز القسم بتجهيزات جديدة تضمنت إضافة جهاز ثانٍ للتصوير بالرنين المغناطيسي وتخصيص 500 ألف دينار لتحسين فضاءات الاستقبال وقاعتي السكانير.ويأتي استخدام التصوير التداخلي عن بعد بهدف تعزيز الخدمات العلاجية المتخصصة وتوفير حلول علاجية، في الوقت الذي تسجّل فيه الوزارة النقص في اختصاصي أطّباء الأشعة.وكان وزير الصحة قد أعلن خلال الجلسة العامة لمناقشة مهمة الوزارة لسنة 2025، أن الوزارة تتجه الى تكوين الأطباء في مجال الطب عن بعد لمتابعة الحالات التي تتطلب الاختصاصات الدقيقة.