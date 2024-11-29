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البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج الجولة الثانية عشرة

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Bookmark article    Publié le Vendredi 29 Novembre 2024 - 13:28 قراءة: 0 د, 27 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثانية عشرة من منافسات المرحلة الاولى للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي ستدور على دفعتين يومي السبت 30 نوفمبر والاحد غرة ديسمبر :

السبت 30 نوفمبر 2024
قاعة توفيق بوهيمة برادس (س17 و30دق)
...

النجم الرادسي - شبيبة القيروان
قاعة مزالي بالمنستير (س17 و30دق)
الاتحاد المنستيري - نجم حلق الوادى

الاحد 1 ديسمبر 2024
قاعة قرمبالية (س16 و30دق)
الدالية الرياضية بقرمبالية - شبيبة المنازه
قاعة خواجة بالمهدية (س16 و30دق)
نادي كرة السلة بالمهدية - النادي الافريقي
القاعة الاولمبية بسوسة (س18)
النجم الساحلي - اتحاد الانصار


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