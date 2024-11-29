البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج الجولة الثانية عشرة

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في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثانية عشرة من منافسات المرحلة الاولى للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي ستدور على دفعتين يومي السبت 30 نوفمبر والاحد غرة ديسمبر :



السبت 30 نوفمبر 2024

قاعة توفيق بوهيمة برادس (س17 و30دق)



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النجم الرادسي - شبيبة القيروان

قاعة مزالي بالمنستير (س17 و30دق)

الاتحاد المنستيري - نجم حلق الوادى



الاحد 1 ديسمبر 2024

قاعة قرمبالية (س16 و30دق)

الدالية الرياضية بقرمبالية - شبيبة المنازه

قاعة خواجة بالمهدية (س16 و30دق)

نادي كرة السلة بالمهدية - النادي الافريقي

القاعة الاولمبية بسوسة (س18)

النجم الساحلي - اتحاد الانصار