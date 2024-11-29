البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج الجولة الثانية عشرة
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثانية عشرة من منافسات المرحلة الاولى للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي ستدور على دفعتين يومي السبت 30 نوفمبر والاحد غرة ديسمبر :
السبت 30 نوفمبر 2024
قاعة توفيق بوهيمة برادس (س17 و30دق)
السبت 30 نوفمبر 2024
قاعة توفيق بوهيمة برادس (س17 و30دق)
النجم الرادسي - شبيبة القيروان
قاعة مزالي بالمنستير (س17 و30دق)
الاتحاد المنستيري - نجم حلق الوادى
الاحد 1 ديسمبر 2024
قاعة قرمبالية (س16 و30دق)
الدالية الرياضية بقرمبالية - شبيبة المنازه
قاعة خواجة بالمهدية (س16 و30دق)
نادي كرة السلة بالمهدية - النادي الافريقي
القاعة الاولمبية بسوسة (س18)
النجم الساحلي - اتحاد الانصار
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 298346