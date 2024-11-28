تركيز مستشفى ميداني بمنطقة بئر علي بن خليفة

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في إطار إسناد ومعاضدة السلطة المدنيّة، وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهوريّة سارعت المصالح التقنيّة المختصّة بإدارة الصحّة العسكريّة التابعة لوزارة الدفاع الوطني بتركيز مستشفى جراحي ميداني في وقت قياسي بمنطقة بئر علي بن خليفة من ولاية صفاقس والذي سيتكفّل في مرحلة أولى بتقديم الخدمات الصحيّة وإجراء العمليّات الجراحيّة وذلك في انتظار الإنتهاء من أشغال تهيئة المستشفى بالمدينة المذكورة.



ويحتوي المستشفى الميداني إضافة إلى فضاء الاستقبال ووحدة الفرز على قاعة عمليّات جراحيّة، للجراحة العامّة وجراحة العظام وقاعة إنعاش تحتوي على 4 أسرّة وقاعة تعقيم و12 سرير إقامة وصيدليّة، إضافة إلى مخبر تحاليل ومعدّات تصوير بالأشعّة.





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كما يتوفّر بالمستشفى نظام تكييف لكافة أجزائه بما في ذلك المنطقة الحياتيّة. وهو مجهّز بنظام معالجة المياه ثلاثي المراحل، علاوة على نظام معالجة الهواء بقاعة العمليّات وقاعة الإنعاش طبقا للمواصفات العالميّة.



كما يتوفّر بالمستشفى نظام تكييف لكافة أجزائه بما في ذلك المنطقة الحياتيّة. وهو مجهّز بنظام معالجة المياه ثلاثي المراحل، علاوة على نظام معالجة الهواء بقاعة العمليّات وقاعة الإنعاش طبقا للمواصفات العالميّة.