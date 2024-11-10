"ثلاثون عاما في خدمة الخط العربي والزخرفة الإسلامية" : تظاهرة تحتفي بالمركز الوطني لفنون الخط ومنجزاته تنطلق يوم الإثنين 11 نوفمبر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6730e95f6149c2.68256307_hmjeqofglinkp.jpg width=100 align=left border=0>

ينظم المركز الوطني لفنون الخط، من 11 إلى 18 نوفمبر 2024، تظاهرة بعنوان "ثلاثون عاما في خدمة الخط العربي والزخرفة الإسلامية".

وتقام هذه التظاهرة تحت إشراف المعهد الوطني للتراث، وهي تندرج في إطار الاحتفال بثلاثينية تأسيس المركز. ويتضمن البرنامج معرض لوحات لخطاطين تونسيين وعدة ورشات ومحاضرات إلى جانب يوم دراسي.



وتستهل الفعاليات يوم غد الإثنين بافتتاح معرض لوحات الخطاطين إلى جانب ورشة في الفسيفساء، ويكون الموعد يوم الثلاثاء مع محاضرة بعنوان "الخط العربي والرقمنة"، ويوم الخميس مع يوم دراسي حول "الخط العربي والزخرفة".



...





ويتابع رواد التظاهرة عدة ورشات في اختصاصات متنوعة منها ورشة يوم الأربعاء في اختصاص الكي على الخشب، وورشات للأطفال يومي الجمعة والسبت .



وتختتم فعاليات التظاهرة يوم الإثنين 18 نوفمبر بعرض الأعمال المنجزة في مختلف الورشات على امتداد أسبوع.

