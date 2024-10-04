ارتفاع عدد المسافرين عبر المطارات التونسية الى اكثر من 9 ملايين و798 الف مع موفى سبتمبر 2024
سجلت تونس ارتفاع عدد المسافرين عبر المطارات المُستغلة من طرف ديوان الطّيران المدني والمطارات "وشركة تاف" مع موفى سبتمبر 2024، وعلى أساس سنوي، بنسبة 7ر12 بالمائة من خلال عبور 9 ملايين و 798 الف و 39 مسافرا.
وارتفع عدد المسافرين للمطارات التي يستغلها ديوان الطيران المدني والمطارات، وفق بيانات نشرها، الجمعة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري وعلى اساس سنوي، بنسبة 2ر9 ليصل العدد الى 7 ملايين و 432 الف و 966 مسافر .
وارتفع عدد المسافرين للمطارات التي يستغلها ديوان الطيران المدني والمطارات، وفق بيانات نشرها، الجمعة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري وعلى اساس سنوي، بنسبة 2ر9 ليصل العدد الى 7 ملايين و 432 الف و 966 مسافر .
وأكد ديوان الطيران المدني والمطارات، ان مطار تونس قرطاج الدولي سجل عبور 5 ملايين و 513 الف و 475 مسافرا محققا تطورا بنسبة 6ر8 بالمائة.
واستقطب مطار جربة جرجيس الدولي قرابة مليون 775 الف و 142 مسافرا، محققا نسبة تطور على اساس سنوي بنحو 1ر12 بالمائة، وسجل مطار توزر نفطة الدولي قرابة 21 الف و 215 مسافر بنسبة تطوّر بلغت 6ر113 بالمائة .
واستقبل مطار طبرقة عين دراهم الدولي 267 2 مسافرا، بزيادة قدرها 8ر7 بالمائة ومطار صفاقس طينة الدولي 774 119 الف و 774 مسافرا، بنسبة تراجع تناهز 8 بالمائة.
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