ارتفاع عدد المسافرين عبر المطارات التونسية الى اكثر من 9 ملايين و798 الف مع موفى سبتمبر 2024

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سجلت تونس ارتفاع عدد المسافرين عبر المطارات المُستغلة من طرف ديوان الطّيران المدني والمطارات "وشركة تاف" مع موفى سبتمبر 2024، وعلى أساس سنوي، بنسبة 7ر12 بالمائة من خلال عبور 9 ملايين و 798 الف و 39 مسافرا.





وارتفع عدد المسافرين للمطارات التي يستغلها ديوان الطيران المدني والمطارات، وفق بيانات نشرها، الجمعة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري وعلى اساس سنوي، بنسبة 2ر9 ليصل العدد الى 7 ملايين و 432 الف و 966 مسافر .



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وأكد ديوان الطيران المدني والمطارات، ان مطار تونس قرطاج الدولي سجل عبور 5 ملايين و 513 الف و 475 مسافرا محققا تطورا بنسبة 6ر8 بالمائة.



واستقطب مطار جربة جرجيس الدولي قرابة مليون 775 الف و 142 مسافرا، محققا نسبة تطور على اساس سنوي بنحو 1ر12 بالمائة، وسجل مطار توزر نفطة الدولي قرابة 21 الف و 215 مسافر بنسبة تطوّر بلغت 6ر113 بالمائة .



واستقبل مطار طبرقة عين دراهم الدولي 267 2 مسافرا، بزيادة قدرها 8ر7 بالمائة ومطار صفاقس طينة الدولي 774 119 الف و 774 مسافرا، بنسبة تراجع تناهز 8 بالمائة.