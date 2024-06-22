ارتفاع صافي احتياطي العملة الأجنبية إلى 110 أيام من التوريد إلى غاية 21 جوان 2024 (البنك المركزي)

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ارتفع صافي احتياطي العملة الأجنبية ليبلغ 23,9 مليار دينار، أي ما يعادل 110 أيام من الواردات، وذلك إلى غاية يوم 21 جوان 2024، وفق آخر المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي



وفي التاريخ نفسه من سنة 2023 ، بلغ احتياطي العملة الأجنبية حوالي 22.6 مليار دينار (أو 97 يومًا من الواردات).

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وفي التاريخ نفسه من سنة 2023 ، بلغ احتياطي العملة الأجنبية حوالي 22.6 مليار دينار (أو 97 يومًا من الواردات).

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وأكد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي ، خلال اجتماعه يوم 20 جوان 2024 ، أن احتياطي النقد الأجنبي مستمر في التعزيز.



كما أظهرت إحصائيات البنك المركزي ارتفاع قيمة الأوراق النقدية والعملات المتداولة بنسبة 14 بالمائة تقريبا، لتبلغ 22 مليار دينار، إلى غاية يوم 20 جوان 2024، مقابل 19,3 مليار دينار قبل سنة .



