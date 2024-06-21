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بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية... المنتخب التونسي يفوز على نظيره العماني 2-صفر

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Publié le Vendredi 21 Juin 2024 - 07:48 قراءة: 1 د, 14 ث
      
فاز المنتخب التونسي لكرة اليد الشاطئية على نظيره العماني بنتيجة 2-صفر (16-14 و16-14) اليوم الجمعة لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الاولى ضمن الدور الرئيسي من بطولة العالم المقامة حاليا بالصين.

وكان المنتخب التونسي خسر في مباراته الاولى بالدور الرئيسي يوم الخميس امام نظيره المجري بنتيجة صفر-2 على ان يختتم سلسلة لقاءاته بملاقاة منتخب الدنمارك اليوم الجمعة ايضا.

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ولحساب المجموعة ذاتها، تغلبت الدنمارك على البرازيل بنتيجة 2-1 (14-18 و25-24 و9-8) واسبانيا على المجر بنتيجة 2-صفر (26-23 و27-22).

وتتقاسم البرازيل والدنمارك والمجر الصدارة برصيد 6 نقاط لكل منها امام اسبانيا صاحبة المركز الرابع ب4 نقاط وتونس التي تاتي في المركز الخامس بنقطتين في حين تتذيل عمان الترتيب بلا رصيد. ويتاهل اصحاب المراكز الاربعة الاولى من مجموعتي الدور الرئيسي الى الدور ربع النهائي.
يذكر ان المنتخب التونسي تاهل الى الدور الرئيسي بعد ان انهى الدور الاول في المركز الثالث بنقطتين من فوز على الصين 2-1 وهزيمتين امام كل من البرازيل واسبانيا بذات النتيجة صفر-2.

الدور الرئيسي /المجموعة الاولى/
الجولة الثانية
الجمعة 21 جوان 2024
تونس - عمان 2-صفر
الدنمارك - البرازيل 2-1
اسبانيا - المجر 2-صفر

الجولة الاولى
الخميس 20 جوان 2024
تونس - المجر صفر-2
عمان - البرازيل صفر-2
الدنمارك - اسبانيا 2-صفر

الجمعة 21 جوان 2024
الجولة الثالثة
الدنمارك - تونس
عمان - اسبانيا
المجر - البرازيل

الترتيب الحالي
1/ البرازيل 6 4
-/ الدنمارك 6 4
-/ المجر 6 4
4/ اسبانيا 4 4
5/ تونس 2 4
6/ عمان 0 4

ملاحظة // يتاهل اصاحب المراكز الاربعة الاولى الى الدور ربع النهائي




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