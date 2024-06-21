قيس سعيد يطلع على نتائج مشاركة تونس في اجتماعات منظمة العمل الدولية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66751cc536b8f0.21706229_mpefoljgnqihk.jpg width=100 align=left border=0>

اطّلع رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله، ظهر، الخميس، بقصر قرطاج، وزير الشؤون الاجتماعية، كمال المدوري، على نتائج مشاركة تونس في اجتماعات منظمة العمل الدولية.



وأكّد رئيس الدولة، خلال اللقاء، أن دعوته لتنقيح مجلة الشغل وإنهاء العمل بعقود المناولة وبالعقود المحدودة في الزمن تؤكّد الحرص على ضمان حقوق العمال وإخراجهم من وضعيات غير مقبولة لأنها لا تقوم على العدل الاجتماعي ولا تحفظ كرامتهم.





...



وشدّد رئيس الجمهورية، في هذا السياق، على ضرورة القطع مع الماضي بصفة نهائية في مستوى عدد من التشريعات الخاصة بالتأجير وبالعلاقات الشغلية والتقاعد والتأمين على المرض وغيرها حتى يعيش كل مواطن في ظروف تحفظ كرامته سواء كان مباشرا للعمل أو محالا على شرف المهنة، قائلا "إذا كانت هناك نصوص تشريعية أو ترتيبية تقف اليوم حائلا أمام تحقيق العدالة الاجتماعية فإن الواجب الوطني والواجب المحمول على الدولة في تحقيق العدالة يقتضي إعادة النظر فيها في أقرب الآجال".







