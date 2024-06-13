تنظيم الاجتماعات التحضيرية عن بعد لندوة رؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية لسنة 2024

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انتظمت، الثلاثاء الأربعاء، أشغال الاجتماعات التحضيرية عن بعد لندوة رؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية لسنة 2024 المزمع عقدها يوم 31 جويلية 2024 بتونس، بمشاركة كافة رؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية وممثلي جميع الإدارات العامة المركزية.









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وكان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، اعطى يوم الثلاثاء اشارة انطلاق هذه الاشغال، حيث تم تنظيم أربع اجتماعات جهوية مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة المعتمدين تباعا لدى الدول العربية والآسيوية والأمريكية والإفريقية، وذلك بحضور المديرين العامين المعنيين والإطارات بالوزارة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.





وتم التداول خلال هذه الاجتماعات بشأن واقع العلاقات مع دول الاعتماد على المستويين الثنائي ومتعدّد الأطراف وتدارس الاقتراحات والمبادرات الكفيلة بتعزيزها وتنويع مجالاتها في إطار احترام السيادة الوطنية والمصلحة المشتركة، بالإضافة إلى إحكام التنسيق والتواصل مع الإدارة المركزية والوزارات والهياكل التونسية المعنية سعيا لتحقيق مزيد من النجاعة على مستوى الأداء وخدمة للمصالح العليا لبلادنا.





وخصّص اليوم الاربعاء، لعقد اجتماعين مع كافة رؤساء البعثات القنصلية وعدد من البعثات الدبلوماسية بأوروبا والعالم العربي، بمشاركة ممثلي مختلف الإدارات العامة بالإدارة المركزية.



وتم التطرّق بالخصوص إلى أهمية الإحاطة بالتونسيين بالخارج وسبل تطوير جودة الخدمات المسداة لهم، والعمل على مزيد التقدم في الخطة المرسومة لرقمنتها وتشبيك الكفاءات التونسية والاستفادة من خبراتها والدور الموكول لها في مؤازرة المجهود التنموي الوطني.





وقد تم التأكيد خلال مختلف هذه الاجتماعات، التي جرت عن بعد، على أهمية مضاعفة الجهود من أجل الدفاع عن مصالح تونس وتعزيز أواصر الصداقة وعلاقات الشراكة مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة في كنف الاحترام المتبادل والذّود عن مصالح الجالية وتطوير الخدمات القنصلية.



