ماكرون يعلق على مزحة الملك تشارلز مع ترامب حول تحدث الأمريكيين بالفرنسية

Publié le Vendredi 01 Mai 2026 - 20:27
      
أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمزحة الملك تشارلز الثالث التي قال فيها إنه لولا بريطانيا لكانت الولايات المتحدة تتحدث الفرنسية وقال ماكرون إن مثل هذا التطور كان سيصبح رائعا.
في وقت سابق، وخلال زيارته للولايات المتحدة، استذكر ملك بريطانيا عبارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي صرح في جانفي بأنه بدون واشنطن، ستتحدث أوروبا "بالألمانية وقليلا باليابانية"، ومازح الملك ترامب بالقول إنه لولا بريطانيا، لكانت الولايات المتحدة تتحدث الفرنسية.


وكتب ماكرون على منصة التواصل Х: "لوحدث ذلك لكان الأمر في غاية الروعة".


وصل الملك تشارلز الثالث إلى الولايات المتحدة يوم الاثنين في زيارة رسمية. وفي يوم الثلاثاء، ألقى الملك خطابا أمام الكونغرس، وكان هذا أول خطاب يلقيه أحد أفراد العائلة المالكة البريطانية أمام مجلسي الكونغرس منذ زمن. ففي عام 1991 أصبحت الملكة إليزابيث الثانية أول ملكة بريطانية تخاطب المشرعين الأمريكيين.

استمر الصراع بين فرنسا وبريطانيا على النفوذ في أمريكا الشمالية من القرن السابع عشر إلى القرن الثامن عشر. ونتيجة لهذا الاقتتال، فقدت باريس تدريجيا ممتلكاتها في القارة.
