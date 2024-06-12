Babnet

بطولة الرابطة 2: حكام مباريات الجولة الختامية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e08e65c9dcad6.84547019_kpnqfegmhoijl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 12 Juin 2024 - 16:45 قراءة: 0 د, 54 ث
      
في ما يلي تعيين حكام مباريات الجولة الختامية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم للموسم الرياضي 2023-2024 المقررة يومي الخميس 13 والجمعة 14 جوان الجاري انطلاقا من الساعة 16 و30:

الخميس 13 جوان 2024
المجموعة الثانية
...

ملعب الرجيش
مستقبل الرجيش - نادي محيط قرقنة رضوان بالواعر
ملعب سيدي بوزيد
اولمبيك سيدي بوزيد - الترجي الجرجيسي حمزة مسيليني
ملعب قابس
مستقبل قابس - مكارم المهدية سمير عونلي
ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين
اولمبيك مدنين - سبورتينغ المكنين فؤاد توتي
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
امل الرقبة - الملعب القابسي جاسر قيراط
ملعب مصطفى الدوري بجربة
امل جربة - نسر جلمة حسان السالمي

هلال الشابة معفى

المجموعة الاولى
ملعب حمام سوسة
امل حمام سوسة - نادي حمام الانف ياسين هماني
ملعب قربة
النادي القربي - سبورتينغ بن عروس امان الله الكوكي

الجمعة 14 جوان 2024
المجموعة الاولى
ملعب وادي الليل
مستقبل وادي الليل - شبيبة العمران وليد الهذلي
ملعب رادس البلدي
النجم الرادسي - شبيبة القيروان امير لوصيف
ملعب جندوبة
جندوبة الرياضية - جمعية اريانة محمد علي بالليلي
ملعب القلعة الصغرى
القلعة الرياضية - مرجان طبرقة اسامة بن اسحاق

هلال مساكن معفى


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 289180


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 17:24 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*