بطولة الرابطة 2: حكام مباريات الجولة الختامية

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في ما يلي تعيين حكام مباريات الجولة الختامية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم للموسم الرياضي 2023-2024 المقررة يومي الخميس 13 والجمعة 14 جوان الجاري انطلاقا من الساعة 16 و30:
الخميس 13 جوان 2024
المجموعة الثانية
الخميس 13 جوان 2024
المجموعة الثانية
ملعب الرجيش
مستقبل الرجيش - نادي محيط قرقنة رضوان بالواعر
ملعب سيدي بوزيد
اولمبيك سيدي بوزيد - الترجي الجرجيسي حمزة مسيليني
ملعب قابس
مستقبل قابس - مكارم المهدية سمير عونلي
ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين
اولمبيك مدنين - سبورتينغ المكنين فؤاد توتي
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
امل الرقبة - الملعب القابسي جاسر قيراط
ملعب مصطفى الدوري بجربة
امل جربة - نسر جلمة حسان السالمي
هلال الشابة معفى
المجموعة الاولى
ملعب حمام سوسة
امل حمام سوسة - نادي حمام الانف ياسين هماني
ملعب قربة
النادي القربي - سبورتينغ بن عروس امان الله الكوكي
الجمعة 14 جوان 2024
المجموعة الاولى
ملعب وادي الليل
مستقبل وادي الليل - شبيبة العمران وليد الهذلي
ملعب رادس البلدي
النجم الرادسي - شبيبة القيروان امير لوصيف
ملعب جندوبة
جندوبة الرياضية - جمعية اريانة محمد علي بالليلي
ملعب القلعة الصغرى
القلعة الرياضية - مرجان طبرقة اسامة بن اسحاق
هلال مساكن معفى
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