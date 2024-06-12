بطولة الرابطة 2: حكام مباريات الجولة الختامية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e08e65c9dcad6.84547019_kpnqfegmhoijl.jpg width=100 align=left border=0>

في ما يلي تعيين حكام مباريات الجولة الختامية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم للموسم الرياضي 2023-2024 المقررة يومي الخميس 13 والجمعة 14 جوان الجاري انطلاقا من الساعة 16 و30:



الخميس 13 جوان 2024

المجموعة الثانية



...



ملعب الرجيش

مستقبل الرجيش - نادي محيط قرقنة رضوان بالواعر

ملعب سيدي بوزيد

اولمبيك سيدي بوزيد - الترجي الجرجيسي حمزة مسيليني

ملعب قابس

مستقبل قابس - مكارم المهدية سمير عونلي

ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين

اولمبيك مدنين - سبورتينغ المكنين فؤاد توتي

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

امل الرقبة - الملعب القابسي جاسر قيراط

ملعب مصطفى الدوري بجربة

امل جربة - نسر جلمة حسان السالمي



هلال الشابة معفى



المجموعة الاولى

ملعب حمام سوسة

امل حمام سوسة - نادي حمام الانف ياسين هماني

ملعب قربة

النادي القربي - سبورتينغ بن عروس امان الله الكوكي



الجمعة 14 جوان 2024

المجموعة الاولى

ملعب وادي الليل

مستقبل وادي الليل - شبيبة العمران وليد الهذلي

ملعب رادس البلدي

النجم الرادسي - شبيبة القيروان امير لوصيف

ملعب جندوبة

جندوبة الرياضية - جمعية اريانة محمد علي بالليلي

ملعب القلعة الصغرى

القلعة الرياضية - مرجان طبرقة اسامة بن اسحاق



هلال مساكن معفى