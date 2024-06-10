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الكاف: السيطرة على ثلاثة حرائق وإتلاف مساحات صغيرة من الشعير

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Publié le Lundi 10 Juin 2024 - 21:49 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تمكّنت وحدات الحماية المدنية بالكاف بالتعاون مع مصالح إدارة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، اليوم الاثنين، من السيطرة على حريقين اندلع الأول بمنطقة قرقور بمعتمدية ساقية سيدي يوسف والثاني بمنطقة سيدي خيار بمعتمدية نبر، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالكاف، كمال الدريدي، في تصريح لمراسل وكالة تونس إفريقيا للأنباء

وأشار الدريدي في هذا السياق، أنّ حريق قرقور أتى على 1,5 هك من الشعير والبقية من الحصيدة فيما أتلف حريق سيدي خيار بنبر هكتارين من الشعير، على حد قوله

...

كما اندلع عشية اليوم حريق ثالث بمنطقة الزوارين بمعتمدية الدهماني أتى على اربعة هكتارات من الشعير
وقد تم تجنيد عدة شاحنات تابعة لإدارة الحماية المدنية وإدارة الغابات لاطفاء هذه الحرائق الذي لم يتم بعد التعرف على اسبابه


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