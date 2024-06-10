وزير الخارجية يلتقي سفراء الدول الأعضاء في الاتّحاد الأوروبي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6667541c22f309.00004779_eqhmjgnkiofpl.jpg width=100 align=left border=0>

التقى نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الإثنين، خلال غداء عمل، بسفراء الدول الأعضاء في الاتّحاد الأوروبي، وذلك بمقرّ إقامة سفير المملكة البلجيكية بتونس، الذّي تتولّى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتّحاد الأوروبي.



وتمّ التطرّق خلال اللقاء، إلى واقع الشّراكة القائمة بين تونس والاتّحاد الأوروبي خاصة في بعدها السّياسي وآفاق تعزيزها، من أجل ارساء مقاربة ناجعة كفيلة برفع التّحديات المشتركة، في ظلّ ما يشهده النّظام العالمي من تغيّرات عميقة وسريعة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.





...



ومثّل اللّقاء كذلك مناسبة، لتجديد التزام الجانبين بتوطيد أوجه التّعاون على جميع الأصعدة، على أساس الاحترام المتبادل والوضوح، وفي إطار المصلحة المشتركة.



وأبرز الوزير، من جهة أخرى، الدّور الهامّ الذي يضطلع به التونسيون بالخارج في تنمية دول الإقامة، مشدّدا على ضرورة حماية حقوقهم وتوفير الظّروف الملائمة لتثمين مساهمتهم في تمتين العلاقات بين تونس ودول الإقامة.



كما جدّد تمسّك تونس الثابت بمناصرة القضايا العادلة، وفي مقدّمتها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني التي لا تسقط بالتقادم، مستنكرا المقاربات المبنّية على سياسة "الكيل بمكيالين".



يشار الى أن هذا اللقاء، يندرج في إطار الاجتماعات الدورية مع مختلف المجموعات الإقليمية للسفراء المعتمدين بتونس.

