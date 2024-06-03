Babnet

الرابطة 2: برنامج مباريات الجولة الخامسة و العشرين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ligue22.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 03 Juin 2024 - 09:20 قراءة: 0 د, 48 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستدور يومي الجمعة 7 و السبت 8 جوان الجاري بداية من الساعة الرابعة و النصف بعد الظهر :

الجمعة 7 جوان 2024
المجموعة الثانية
...

ملعب احمد خواجة المهدية
مكارم المهدية - الترجي الجرجيسي
ملعب الشابة
هلال الشابة - مستقبل قابس
ملعب المكنين
سبورتينغ المكنين - مستقبل الرجيش
ملعب 2 مارس بصفاقس
نادي محيط قرقنة - امل الرقبة
ملعب سيدي بوزيد
اولمبيك سيدي بوزيد - نادي اولمبيك مدنين
ملعب قابس (دون حضور جمهور)
الملعب القابسي - امل جربة

نسر جلمة معفى

السبت 8 جوان 2024
المجموعة الاولى
ملعب اريانة
جمعية اريانة - امل حمام سوسة
ملعب الطيب بن عمران
شبيبة العمران - شبيبة القيروان
ملعب رادس
النجم الرادسي - القلعة الرياضية
ملعب حمام الانف
نادي حمام الانف - النادي القربي
ملعب الرقبي بمساكن
هلال مساكن - مستقبل وادي الليل
ملعب طبرقة
مرجان طبرقة - جندوبة الرياضية

سبورتينغ بن عروس معفى


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 288654


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 10:17 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*