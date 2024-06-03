الرابطة 2: برنامج مباريات الجولة الخامسة و العشرين

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في ما يلي برنامج مباريات الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستدور يومي الجمعة 7 و السبت 8 جوان الجاري بداية من الساعة الرابعة و النصف بعد الظهر :



الجمعة 7 جوان 2024

المجموعة الثانية



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ملعب احمد خواجة المهدية

مكارم المهدية - الترجي الجرجيسي

ملعب الشابة

هلال الشابة - مستقبل قابس

ملعب المكنين

سبورتينغ المكنين - مستقبل الرجيش

ملعب 2 مارس بصفاقس

نادي محيط قرقنة - امل الرقبة

ملعب سيدي بوزيد

اولمبيك سيدي بوزيد - نادي اولمبيك مدنين

ملعب قابس (دون حضور جمهور)

الملعب القابسي - امل جربة



نسر جلمة معفى



السبت 8 جوان 2024

المجموعة الاولى

ملعب اريانة

جمعية اريانة - امل حمام سوسة

ملعب الطيب بن عمران

شبيبة العمران - شبيبة القيروان

ملعب رادس

النجم الرادسي - القلعة الرياضية

ملعب حمام الانف

نادي حمام الانف - النادي القربي

ملعب الرقبي بمساكن

هلال مساكن - مستقبل وادي الليل

ملعب طبرقة

مرجان طبرقة - جندوبة الرياضية



سبورتينغ بن عروس معفى