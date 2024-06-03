الرابطة 2: برنامج مباريات الجولة الخامسة و العشرين

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في ما يلي برنامج مباريات الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستدور يومي الجمعة 7 و السبت 8 جوان الجاري بداية من الساعة الرابعة و النصف بعد الظهر :
الجمعة 7 جوان 2024
المجموعة الثانية
الجمعة 7 جوان 2024
المجموعة الثانية
ملعب احمد خواجة المهدية
مكارم المهدية - الترجي الجرجيسي
ملعب الشابة
هلال الشابة - مستقبل قابس
ملعب المكنين
سبورتينغ المكنين - مستقبل الرجيش
ملعب 2 مارس بصفاقس
نادي محيط قرقنة - امل الرقبة
ملعب سيدي بوزيد
اولمبيك سيدي بوزيد - نادي اولمبيك مدنين
ملعب قابس (دون حضور جمهور)
الملعب القابسي - امل جربة
نسر جلمة معفى
السبت 8 جوان 2024
المجموعة الاولى
ملعب اريانة
جمعية اريانة - امل حمام سوسة
ملعب الطيب بن عمران
شبيبة العمران - شبيبة القيروان
ملعب رادس
النجم الرادسي - القلعة الرياضية
ملعب حمام الانف
نادي حمام الانف - النادي القربي
ملعب الرقبي بمساكن
هلال مساكن - مستقبل وادي الليل
ملعب طبرقة
مرجان طبرقة - جندوبة الرياضية
سبورتينغ بن عروس معفى
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