ملتقى بولونيا - التونسية مروى بوزياني تفوز بسباق 3000 م موانع وتحقق خامس افضل توقيت عالمي في الموسم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6649d62932bad1.83314334_pqnkohmgfeijl.jpg width=100 align=left border=0>

توجت العداءة التونسية مروى بوزياني بسباق 3000م موانع ضمن ملتقى بولونيا الذي اقيم امس السبت بزمن قدره 9د و17ث و78 محققة خامس افضل توقيت عالمي في الموسم.



وتقدمت مروى بوزياني التي تستعد للمشاركة في اولمبياد باريس هذه الصائفة على الاسبانيتين كارولينا روبلس (9د و27ث و54) وايرين اسكريبانو(9د و27ث و69) فيما اكتفت رحاب الظاهري بالمرتبة التاسعة بتوقيت قدره 9د و53ث و90.





...



وتواصل بوزياني تحضيراتها في المرحلة القادمة للموعد الاولمبي من خلال المشاركة في ملتقيات الدوري الماسي لالعاب القوى واولها ملتقى يوجين بالولايات المتحدة الامريكية يوم السبت القادم 25 ماي الجاري.