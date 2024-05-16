صفاقس: هدوء يسود معتمدية العامرة البارحة بعد إشتباكات بين مهاجرين غير نظاميين من دول جنوب الصحراء

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اتسم الوضع بالهدوء ليلة الاربعاء /الخميس في مناطق معتمدية العامرة التابعة لولاية صفاقس، منها منطقة "الحمايزية "، وذلك

بعد ان شهدت المنطقة مساء الاربعاء ، إشتباكات وأعمال عنف بين مهاجرين غير نظاميين من دول جنوب الصحراء فيما بينهم.

وقد تمت السيطرة على الوضع وساد الهدوء المنطقة البارحة حسب ما عاينته صحفية وكالة (وات) طوال ليلة البارحة ضمن فريق صحفي...





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ويذكر ان المنطقة شهدت مساء امس تعزيزات امنية وحضور قيادات امنية رفيعة المستوى ، تابعت الاوضاع عن كثب وسهرت على استتباب الامن في الجهة وخاصة بمعتمديتي العامرة وجبنيانة وذلك على خلفية اشتباكات جدت مساء امس بين مهاجرين غير نظاميين أفارقة من دول جنوب الصحراء مما اسفر عن إصابات متفاوتة الخطورة بين المهاجرين. وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة دون تسجيل وفايات وفق ما افاد به امس المعتمد الاول المكلف بتسيير شؤون ولاية صفاقس محمد النفطي قدودة، لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء.



كما تم تسجيل عدد من الايقافات في صفوف المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء وفتح بحث في الغرض وفق مصدر مسؤول.