الاقتصاد التونسي يسجل نموا بـ2ر0 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2024

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بلغ النمو الاقتصادي لتونس نسبة 2ر0 بالمائة، خلال الثلاثي الاول من سنة 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة، اي بحساب الانزلاق السنوي، وذلك وفق التقديرات الاوّلية للحسابات القومية الثلاثية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الخميس.









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