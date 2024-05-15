تدشين دار الشباب بالجديدة بعد إعادة بنائها بكلفة 1.3 مليون دينار

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جري اليوم الأربعاء بمعتمدية الجديدة من ولاية منوبة تدشين دار الشباب بعد إعادة بنائها بمواصفات الجيل الثاني من المؤسسات الشبابية بكلفة 1.3 مليون دينار، وتنويع فضاءاتها وانشطتها الشبابية.



وتضمنت مكونات الدار بعد غلقها منذ جانفي2017 ، وانطلاق اشغال تهيئتها في نهاية 2021 ، عددا من فضاءات للمبادرة والألعاب الالكترونية والإعلامية والموسيقى والعروض السينمائية والمسرحية، الى جانب ملاعب واستوديو إذاعة الواب وتلفزيون الواب وفضاءات بيئية تهدف الى مزيد تعزيز قدرات الشباب وتنمية مواهبه وإبداعاته وكذلك تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب من خلال تنمية روح المبادرة لديه .





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واكد وزير الشباب والرياضة كمال دقيش، الذي تولى التدشين بحضور كل من والي منوبة محمد شيخ روحه وعضو مجلس النواب عبد الرزاق عويدات وعضوي المجلسين المحليين بطبربة والجديدة، ان المشروع يعدّ تحفة فنية شبابية تستجيب للمواصفات، تتطلب تكاتف الجهود وخاصة من الشباب للحفاظ عليها .

من جهته اعتبر المندوب الجهوي للشباب والرياضة فتحي بوليفي في تصريح ل"وات" ، أن دار الشباب التي يعود بناؤها الى 1982، وبعد تهيئتها وانطلاق نشاطها منذ جانفي المنقضي، ستكون دار شباب ذكية انطلاقا من مشروع شبابي نموذجي بها، ابتكر واعدّ بنادي التكنولوجيا والألعاب الإلكترونية الناشط بالدار تحت اشراف طلبة هندسة وستكون الدار بموجبه معتمدة على الذكاء الاصطناعي في تجربة نموذجية ستشع على القطاع الفلاحي بالمنطقة وبتعاون مع مستثمرين أصحاب ضيعات فلاحية خاصة ستعتمد الذكاء الاصطناعي في الإنتاج الفلاحي، وستعمل المندوبية على تعميمها على بقية دور الشباب.

وأشار بوليفي الى انه في إطار تجديد وتطوير دور المؤسسات الشبابية وجعلها فضاء عصريا مواكبا للتطورات التكنولوجية الحديثة ولتطلعات الشباب، انطلقت منذ ثلاثة اشهر، اشغال تهيئة دار الشباب بالدندان بعد رصد اعتمادات تفوق ال650 الف دينار للتهيئة الشاملة وتغيير المثال الهندسي ، وقد بلغت نسبة الإنجاز ال30 بالمائة على ان تنتهي الاشغال في سبتمبر المقبل.

كما اعطي الإذن الأسبوع المنقضي بانطلاق دراسات مشروع إعادة بناء دار الشباب المرناقية المبرمجة بكلفة تفوق ال1 مليون دينار، والتي تم غلق فضائها الآيل للسقوط منذ فيفري 2023، وفق ذات المصدر .

يذكر ان تدشين دار الشباب يأتي ضمن زيارة ميدانية أداها وزير الشباب والرياضة رفقة إطارات الوزارة الى الجهة لمعاينة وضعية عدد من المنشات الرياضية وهي الملاعب بالبلدية بالمرناقية وبرج العامري والجديدة، وتم الوقوف خلالها على جملة من المشاغل مع تدارس الحلول الممكنة لتذليلها.