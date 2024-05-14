مركز النهوض بالصادرات يقود المشاركة التونسية في صالون المنتوجات الغذائية بالبرازيل من 13 الى 16 ماي 2024

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/652580fa5fb236.78861740_kplemhjnfgoiq.jpg width=100 align=left border=0>



تونس 14 ماي 2024 (وات)- يقود مركز النهوض بالصادرات المشاركة التونسية في النسخة 38 من صالون المواد الغذائية الفلاحية (اباس شو) ،الذي ينتظم من 13 الى 16 ماي 2024 بساو باولو بالبرازيل.

وتندرج المشاركة التونسية، التي نظمت بالتعاون مع سفارة تونس في البرازيل وبمشاركة الغرفة التجارية التونسية البرازيلية، في إطار إستراتيجية تنويع الأسواق، وفق بلاغ صدر عن مركز النهوض بالصادرات.





...



ويشهد الجناح التونسي مشاركة خمس مؤسسات تنشط في مجال الصناعات الغذائية، وخصوصا، التمور وزيت الزيتون والأرض شوكي و"الهريسة" والطماطم المجففة.

ويتضمن برنامج المشاركة التونسية إجراء زيارات لعدد من المساحات الكبرى إضافة الى لقاءات ثنائية. ويوفر الصالون فرصا لتطويرالمعروضات التونسية بالإضافة إلى عقد شراكات تجارية مع مهنيي القطاع.



وشهد اليوم الأول من المشاركة التونسية زيارة سفير تونس بالبرازيل، نبيل الاكحل. وشكلت أهميّة السوق البرازيلية والفرص الكامنة لتونس من المواضيع، التّي تمّت مناقشتها مع العارضين التونسيين.

وشدد السفير التونسي على أهميّة تموقع تونس على مستوى هذه السوق، التّي تضم 215 مليون مستهلك وإمكانيات هامّة للنفاذ إليها.



ويعتبر "أباس شو" تظاهرة مرجعية في منطقة أمريكا اللاتينية، إذ يشمل مشاركة أكثر من 850 عارضا وزيارة 73 ألف شخص من 200 بلد.