قابس : اختتام الدورة الثانية لمهرجان ريم الحمروني

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6643891b8c9a39.36750131_mgehlkiojqpfn.jpg width=100 align=left border=0>

أوفت الدورة الثانية لمهرجان ريم الحمروني للثقافة التي نظمتها جمعية اعمار وتواصل من 09 الى 12 ماي 2024 تحت شعار " ... ويستمر الوفاء " بوعودها ومثلت على امتداد ثلاثة أيام حدثا ثقافيا بارزا بمدينة قابس.



وقضى الجمهور العريض الذي تابع هذه الدورة وقتا ممتعا مع العروض الثقافية والفنية التي تم تنظيمها في هذا المهرجان وهي عروض الفنانة لبنى نعمان والفنانة درة الجليدي والفنانتين اشراق وسعاد الربيعي ابنتا الشاعر الغنائي عبد الحميد الربيعي.

كما كان العرض المسرحي " وحلة " للفنانة منى نورالدين واكرام عزوز من أنجح العروض في هذه الدورة حيث تابع هذا العمل المسرحي الذي أقيم بالمركز الجامعي والثقافي بقابس جمهور غفير صفق طويلا لهذا العرض المتميز.



...



ومن جهة أخرى أتاح حفل تكريم الفقيد عبد الحميد الربيعي للجمهور الذي تابع مهرجان ريم الحمروني للثقافة ومن خلال الشريط الذي تم اعداده بالمناسبة فرصة اكتشاف جوانب عديدة من حياة وشخصية هذا الفنان الذي كان متعدد المواهب اذ جمع بين الشعر الغنائي والانتاج والاخراج والتصوير والدفاع عن القضايا الاجتماعية.

كما تضمن هذا المهرجان الذي انتظم بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقابس والذي توزعت فقراته بين المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بقابس والمركب الثقافي محمد الباردي ندوة تحسيسية حول السلوكيات السلبية للشباب تم فيها تناول الهجرة غير النظامية.

واشتمل هذا المهرجان كذلك على ندوة جهوية حول المسؤولية المجتمعية وأهمية دعمها للاعلام وخاصة منه الاعلام الجمعياتي وعلى دورة تدريبية حول التربية على وسائل الاعلام.