بنزرت: حجز كميات هامة من المواد الاستهلاكية وإتلاف كميات أخرى خلال اليوم الاول من شهر الصيام

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أفضى اليوم الأول من الحملة الرقابية والصحية الرمضانية المشتركة بولاية بنزرت إلى حجز كميات هامة من المواد الاستهلاكية وإعادة ضخها في المسالك القانونية مع حجز كميات إضافية للاتلاف، حسب ما أفاد به عضو من اللجنة المشتركة.



وبين المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الحملة في يومها الاول شملت عددا من فضاءات البيع والشراء بمعتمديات بنزرت الشمالية، و العالية، و ماطر، ومنزل بورقيبة، وأسفرت عن حجز 2،520 طنا من البطاطا من أجل مخالفة المضاربة بنية الاحتكار ، وتم إيداعها بسوق الجملة لاعادة ضخها داخل مسالك التوزيع.

كما تم حجز للإتلاف حوالي 359 كلغ من اللحوم الحمراء و البيضاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي، علاوة على تحرير 16 محضرا إقتصاديا و 06 محاضر صحية، وفق نفس المصدر.



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