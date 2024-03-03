أريانة: انعقاد الجلسة العامة التأسيسية للشركة الاهلية "ريكارد للنقل والخدمات"

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انعقدت اليوم الأحد بمقر ولاية أريانة الجلسة العامة التأسيسية للشركة الاهلية للنقل والخدمات بولاية أريانة "ريكارد" بحضور كل من كاتب الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلف بالشركات الأهلية، رياض شود ووالي اريانة ونواب الشعب عن دائرتي التضامن والمنيهلة.



وأكد كاتب الدولة في افتتاح الجلسة حرص وزارة التشغيل والتكوين المهني على مساندة الشركة ومرافقة باعثيها الشبان باعتبار أن هذه المبادرة "تستجيب لحاجيات حقيقية للجهة في خدمات نقل تحترم كرامة المواطن والذات البشرية".

وشدد على أن الدولة والسلطات المحلية والجهوية والمركزية لن تتردد في مساعدة الشركات الأهلية وأنها ستعمل على ملاءمة التشريعات لدعمها، قائلا إنه "لا خيار أمامها سوى النجاح".



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من جهته أكد والي أريانة أن شركة "ريكارد" تعد تجربة أولى في ولاية أريانة وهي تأتي "استجابة لحاجيات الجهة باعتبار عدم قدرة شركات النقل العمومي على الاستجابة لحاجيات الجهة في مجال النقل".

وطالب المسؤولين الجهويين بدعم الشركة بالتأطير والمرافقة والعمل على انجاحها، مؤكدا وقوف الولاية إلى جانبها باعتبار أنها "تهدف إلى تحقيق العدالة الجهوية وخلق مواطن الشغل".

وتولى مؤسّسو الشركة بالمناسبة عرض شرائط فيديو تطرح المعاناة اليومية لمواطني جهة أريانة في مجال النقل، مبينين أنه سيكون عدد الحافلات التي سيتم استغلالها في حدود 6 حافلات.

وتمثّل الشركة "مشروعا وطنيا لتشغيل اصحاب الشهائد العليا وما يقارب 50 عائلة من منطقتي المنيهلة وحي التضامن"، وفق مؤسسيها.

جدير بالذكر أن الاكتتاب في "شركة ريكارد للنقل والخدمات" انطلق بتاريخ 23 ماي 2023 وكان من المفترض غلقه يوم 6 جوان على أن تتم الدعوة لعقد الجلسة العامة بتاريخ 11 جوان بمقر بلدية التضامن، ووقع تحديد عدد الحصص التي سيقع الإكتتاب فيها ب 50 حصة بقيمة 400 دينار للحصة الواحدة.

وأعلنت الشركة في نوفمبر 2023 التمديد في أجال الإكتتاب الى حين اكتمال النصاب المقدر بـ50 شخصا، علما وأنّ عدد المكتتبين في الشركة بلغ 35 مكتتبا إلى غاية 22 نوفمبر 2023.

وتختّص الشركة المذكورة في نقل المسافرين والعملة وفي النقل السياحي، ويبلغ عدد مؤسسيها 7 أشخاص، وقد صدر إعلان تكوينها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 54 بتاريخ 5 ماي 2023، وذلك بعد إيداع مشروع العقد التأسيسي النموذجي للشركة بتاريخ 30 مارس بالمحكمة الابتدائية بأريانة.

