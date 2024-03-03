"قعفور ترايل " تنعقد في دورتها الثانية بقعفور من ولاية سليانة

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احتضنت مدينة قعفور التابعة لولاية سليانة، اليوم الأحد، الدورة الثانية لتظاهرة " قعفور ترايل" وهي عبارة عن مسابقة في رياضة العدو الجبلية بمسالك جبل الشهيد بمعتمدية قعفور.



وبين المندوب الجهوي للشباب والرياضة بسليانة، خالد الخياطي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن عدد المشاركين في هذه التظاهرة الرياضية التي نظمتها الجامعة التونسية لألعاب القوى وجمعية "روسبينا" تحت إشراف المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالجهة، بلغ أكثر من 500 مشارك من 9 جنسيات مختلفة بما في ذلك جزائرية وأوروبية.

وقال الخياطي إنه في حال توفر مؤسسات إيواء بالجهة، سيكون عدد المشاركين أكثر



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وأشار إلى أن مسافات السباق المقطوعة توزعت بين 8 و5 كم و25 كم و35 كم و50 كم (لأول مرة).

من جهتهم، أكد عدد من المشاركين في تصريحات متطابقة ل"وات" أهمية هذه التظاهرة الرياضية لخلقها حركية إقتصادية بالمنطقة فضلا عن التشجيع على السياحة الجبلية والإيكولوجية.

يشار إلى أن معرضا للصناعات التقليدية والمنتوجات الطبيعية انتظم في محيط مكان انعقاد التظاهرة.

ويذكر أنه تم تكريم عدد من المشاركين في هذه التظاهرة التي حضرها ممثلو السلط الجهوية والمحلية ومكونات المجتمع المدني

وات/أمم