وزيرة التجهيز تعاين تقدم أشغال مسار الجزء المتبقي من مشروع الطريق الحزامية الكبرى لمدينة القصرين

تولت وزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الأحد بالقصرين، معاينة تقدم أشغال مسار الجزء المتبقي من مشروع الطريق الحزامية الكبرى لمدينة القصرين، المعطل منذ سنة 2009



ويعد مشروع الطريق الحزامية الكبرة لمدينة القصرين من مشاريع البنية التحتية الهامة للجهة باعتباره سيساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط المروري بها.





وذكر المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بالقصرين، ثابت النصيبي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن أشغال مسار الجزء المتبقي من مشروع الطريق الحزامية الكبرى لمدينة القصرين انطلقت سنة 2023 وبلغت نسبة تقدم إنجازها حاليا 25 بالمائة ومن المؤمل أن تستكمل خلال شهر ديسمبر المقبل.واشار إلى أن الأشغال سجلت تأخيرا في الإنجاز بسبب تعطيلات من قبل أحد المواطنين الذي تم انتزاع قطعة من أرضه للمشروع ( 600 متر ) وتأمين ثمنها في الخزينة العامة للدولة بسبب اعتراضه على قيمة المبلغ المقدم له .يشار الى أن التكلفة الأصلية للمشروع ارتفعت من 2 مليون دينار عند توقفه سنة 2009 الى 11 مليون دينار، حاليا، تم تخصيصها ضمن ميزانية 2021. علما بأن المشروع تعطّل سنة 2009 بعد انجاز 9 كلم بسبب إشكالية عقارية مع أصحاب الأرض المطلوبة للمشروع ما حال دون استكمال جزئه المتبقي البالغ حوالي 3 كيلومترات.وتتواصل زيارة الوزيرة للجهة كامل اليوم الأحد وغدا الإثنين للاطلاع على جملة من مشاريع البنية التحتية بعدد من المعتمديات واعطاء اشارة انطلاق انجاز مشروع تدعيم مسلك أم القصاب بمعتمدية ماجل بلعباس.لطيفة