بنزرت: ملتقى وطني حول المستجدات الاقتصادية والمالية بتونس

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انتظم أمس السبت، بمدينة بنزرت، الملتقى الوطني حول " المستجدات الاقتصادية والمالية بتونس"، ببادرة من الهيئة الجهوية للجمعية التونسية المالية بالاشتراك مع المعهد العالي للتصرف ببنزرت، وبالتعاون مع مندوبيتي الشؤون الثقافية والسياحة.



وشارك في هذا الملتقى حسب ما أفاد به الكاتب العام للجمعية التونسية للمالية ببنزرت عاطف بوغطاس، مجموعة هامة من الخبراء والقامات التونسية المختصة في المجالين المالي والاقتصادي وطنيا ودوليا علاوة على المدعوين من أغلب جهات البلاد وبحضور الطلبة ومنتسبي نادي الجمعية التونسية للمالية بكلية الاقتصاد والتصرف بتونس ومنخرطيها بشكل عام والمهتمين بالمجال .





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ولاحظ بوغطاس أنه تم ضمن أشغال الملتقى تبادل التجارب والخبرات والآراء حول جملة من المسائل والاشكاليات المتعلقة بالمجال المالي والاقتصادي وذلك من خلال جملة من المحاضرات على غرار محاضرة الخبير المحاسب ماهر قعيدة التي تناولت مسألة "مكافحة التهرب الضريبي"، ومحاضرة الدكتورة نادية الصغير حول " التأثيرات المالية والاقتصادية لقطاع التأمين" ومداخلة الخبير الجبائي محمد الصالح العياري التي قدّم فيها " قراءة في ميزانية الدولة والإشكاليات التطبيقية لقانون المالية"، ومداخلة الخبير البنكي محمد النخيلي الذي تطرق فيها إلى "آخر مستجدات قوانين البنوك ودورها في دفع الاستثمار" .



يشار إلى أن لجنة تنظيم الملتقى نظمت في ذات الاطار موكب تكريم على شرف عدد من المهنيين والخبراء في المجال ممن أحيلوا على شرف المهنة. كما تضمن برنامج الملتقى فقرات موسيقية وطربية أمنها عازف السكسوفون رياض الصغير، وحفل موسيقي لفرقة جمعية نادي خميس ترنان للمالوف ببنزرت، وجولة ترفيهية وسياحية للحضور من ضيوف الجهة لعدد من معالم ومباهج المدينة التراثية والتاريخية .