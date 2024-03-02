"مسلك الطهي" مسلك سياحي ثقافي جديد بجزيرة جربة يثمن الزيتون والطهي والتراث المادي واللامادي والطبيعي

أطلقت جامعة التصرف في الوجهة السياحية جربة، يوم الجمعة، مسلكا سياحيا ثقافيا جديدا وهو "مسلك الطهي" الذي يرتكز على تثمين معاصر زيت الزيتون الجوفية التقليدية وتثمين زيت الزيتون للترويج للتراث المادي واللامادي لجزيرة جربة.



ويندرج احداث هذا المسلك السياحي الثقافي في اطار برنامج تعزيز السياحة المستدامة في تونس الذي تنفذه وزارة السياحة بدعم من الوكالة الالمانية للتعاون الدولي وبتمويل مشترك من الوزارة الاتحادية الالمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الاوروبي، كجزء من برنامج تونس "وجهتنا"، وفق المدير التنفيذي لجامعة التصرف، حمدة عبد اللاوي.





واضاف ان هذا المسلك ياتي انسجاما مع برنامج وزارة السياحة الى غضون 2035 الرامي الى تنويع المنتوج السياحي والتمديد في الموسم السياحي على طول السنة وذلك بتثمين كل الامكانيات والخصوصيات التي تزخر بها تونس وما يتوفر بها من تراث مادي ولامادي وطبيعي غزير، حسب قوله.وينطلق هذا المسلك الذي كان محل زيارة نظمتها جامعة التصرف في الوجهة السياحية جربة، لفائدة عدة متدخلين ووسائل اعلام لاستكشافه والتعريف به، من معاصر زيتون مطمورة تحت الارض وهي خصوصية فريدة بجزيرة جربة منذ القدم ومنها معصرة الفصيلي التي شملتها عدة تحسينات وتهيئة البستها حلة جديدة واعطتها جاذبية اكثر مع الممحافظة على كل خصوصياتها التقليدية.وتحتضن هذه المعصرة انشطة مختلفة بالشراكة مع الاهالي من عرض لمنتوجات حرفية وورشات متنوعة كورشة الذواقة التي من خلالها يستكشف الزائر المطبخ الجربي الذي يزخر بتراث متنوع من الماكولات المختلفة، ثم يمر الزائر عبر هذا المسلك الى صناعة الصابون المستخرج من زيت الزيتون ومستحضرات تجميل اخرى ومنها يمر السائح الى غابة الزيتون لملامسة طريقة جمع الزيتون ومختلف العادات والتقاليد المرتبطة بشجرة الزيتون بالجزيرة ومنها عدة تقاليد ترتبط بالزواج.واعتبر المندوب الجهوي للسياحة هشام المحواشي ان هذا المسلك السياحي والثقافي بامتياز يتنزل في اطار تنويع العرض السياحي وفي اطار استراتيجية وزارة السياحة القائمة على عدة محاور ومنها تنويع العرض السياحي واعادة التفكير في السياحة التونسية المرتكزة على السياحة الشاطئية وتثمين المقومات الثقافية والطبيعية والترويج لها.وأبرز اهمية الترويج لهذا المسلك عبر وكالات الاسفار لاستقطاب السواح وللتعريف بالمخزون الثقافي ولادراجه بالمسالك السياحية التي تشتغل عليها وزارة السياحة مع شركائها كمسلك اليونسكو والمسلك السينماتوغرافي ومسلك المشي ومسلك الطهي.ووضعت جامعة التصرف برنامجا متنوعا لفائدة ضيوفها بمناسبة اطلاق هذا المسلك والتعريف به من خلال زيارات الى ابرز محاور المسلك للوقوف على الخصوصية الجربية في مجال عصر الزيتون من خلال معاصر تقليدية تحت الارض والوقوف على طريقة صناعة الصابون ومستخرجات اخرى من زيت الزيتون وتذوق اكلات تقليدية عرفت بها الجزيرة، حيث اعد المتكونون بمدرسة المهن في التكوين السياحي عدة اكلات واحسنوا عرضها وتقديمها في فضاء سياحي تقليدي ما خلق انسجاما بين كل المكونات وتناغما نال الاعجاب.ويعد المطبخ الجربي محورا اساسيا اشتغلت عليه جامعة التصرف في الوجهة السياحية جربة من خلال اصدارها لكتاب "جربة جزيرة النكهات" ضمنت فيه 30 وصفة طبخ جربية نموذجية وعرفت بتقاليد الطهي بالجزيرة وقصصها وذلك في اطار جهودها واهدافها الرامية الى تقديم سياحة متنوعة وشاملة ومستدامة في جربة.