منوبة: تتويج 3 تلاميذ في البطولة الجهوية الأولى لألعاب الرياضيات والمنطق

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اختتمت، اليوم الجمعة، بالفرع الجهوي للتكوين وتطوير الكفاءات بمنوبة فعاليات البطولة الجهوية الأولى لألعاب الرياضيات والمنطق، التي خاضها 21 تلميذا وتلميذة، وأفرزت فوز 3 تلاميذ من مدارس الحفصية ببرج العامري ومدرسة حي البرتقال، والمدرسة الخاصة نبراس سيتأهلون للبطولة العربية القادمة التي ستنظمها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الالكسو" في 2025.





وبيّن المكلف بالشؤون الثقافية بالمرحلة الابتدائية بالمندوبية، شكري القصعاوي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن تصفيات هذه البطولة انطلقت منذ منتصف فيفري المنقضي، بعد تنظيمها من قبل المندوبية الجهوية للتربية وإدارة المرحلة الابتدائية، بمشاركة 56 تلميذا وتلميذة مستوى دراسي سنة خامسة أساسي يمثل كل منهم مدرسة عمومية، أو خاصة.



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وتضمن برنامج الاختتام، اختبار الدور النهائي وعرضا مسرحيّا حول الأشكال الهندسية، وورشة رسم مفتوحة حول الرياضيات، ومعرض صور لأساتذة الرياضيات التونسيين، وعرض شريط وثائقي حول الدكتور نادر المصمودي، أعقبها إعلان النتائج وتسليم الجوائز للفائزين باشراف المندوبة الجهوية للتربية بالجهة نعيمة السبلاوي.

من جهته، اكد المؤطر أستاذ الرياضيات زياد الراجحي لصحفية "وات" انه تم اخضاع المشاركين لدورة تدريبية تواصلت 4 أيام، تم تدريبهم فيها على تمارين ومسائل تحفيزية تعتمد على التفكير المنطقي والذكاء والفطنة ودقة الملاحظة، وتتمحور حول مفاهيم التركيبات والتجزئة وحساب قيس المساحات ،والتسلسل والتصنيف، وإرساء أرضية لتنمية المهارات الحسابية والرياضية.

وواكب المسابقة ممثلو الجمعية التونسية لثقافة ومسابقات الرياضيات، وجمعية بوابة العقل الماسي، والجمعية المتوسطية للعلوم الرياضية، وعدد من أساتذة الرياضيات، وذلك دعما لهذه الاختصاص، وتحفيزا للتلاميذ على الإقبال على الرياضيات.

يذكر أن المندوبية الجهوية للتربية بمنوبة قد توجت بميداليتين ذهبيتين فاز بها تلميذان بتاطير من المدرب زياد الراجحي، بعد تمثيل الجهة للدولة التونسية في نوفمبر المنقضي في الدورة الاولى التي احتضنتها تونس ونظمتها منظمة الالكسو، بالتعاون مع وزارة التربية طيلة 3 أيام بمشاركة 22 تلميذا وتلميذة أعمارهم دون 12 عاما ويمثلون 10 دول عربية.