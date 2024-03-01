صفاقس: تلاميذ وأولياء يطالبون في وقفة إحتجاجية ومسيرة بإخراج سكة القطار من وسط المدينة بعد وفاة تلميذ في حادث قطار بمنطقة ساقية الزيت

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نفذ اليوم الجمعة، عدد من الأولياء وتلاميذ المعهد النموذجي نجيب عبد المولى ومعاهد أخرى بصفاقس، وقفة إحتجاحية أمام المسرح البلدي، أردفت بمسيرة في إتجاه محطة القطار وسط مدينة صفاقس وبلدية المكان، وذلك على خلفية وفاة تلميذ بالمعهد النموذجي، يوم الأحد الماضي، جراء حادث القطار الذي جد بمنطقة ساقية الزيت.



وطالب المحتجون من خلال شعارات رفعوها، المسؤولين بضرورة العمل على إخراج ما وصفوها ب"سكة الموت" من وسط مدينة صفاقس ومناطقها العمرانية والسكنية وتحويل وجهتها نحو حدود مدينة صفاقس، من أجل حماية متساكني ساقية الزيت خاصة وأهالي صفاقس عامة.

من جهته، ذكر نائب جهة صفاقس بمجلس نواب الشعب، طارق مهدي، أنه "قد تم تقديم مساءلة شفوية وكتابية لوزير النقل من قبل عدد من نواب الجهة، وإقتراح تغيير وجهة السكة الحديدية من وسط ساقية الزيت نحو سيدي صالح، والقيام بتخطيط إستراتيجي كبير، لحزامية كلم 11 إنطلاقا من سيدي منصور إلى طريق قابس".