مجالس نوادي السينما في نسختها الثالثة يومي 1 و2 مارس 2024

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تحت عنوان "إعادة تشكيل نوادي السينما للقرن 21"، تنظم الجامعة التونسية لنوادي السينما النسخة الثالثة لمجالس نوادي السينما وذلك يومي 1 و2 مارس 2024 بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة.



وتقام هذه التظاهرة الثقافية بدعم من المركز الوطني للسينما والصورة وبالتعاون مع الإدارة العامة للعمل الثقافي.





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ويعد هذا اللقاء، وفق القائمين على تنظيمه، فرصة للتعرف على أحدث التطورات والاتجاهات في عالم السينما والتفكير حول كيفية تطوير نوادي السينما وعصرنتها لتلبية انتظارات الجمهور في العصر الحديث ومتطلباته.



ومن المنتظر أن يناقش المشاركون في هذه المجالس عدة مسائل من بينها بالخصوص "دور التكنولوجيات الحديثة في عرض الأفلام"، و"أنماط التسويق والترويج الجديدة"، و"التفاعل مع الجمهور"، و"الابتكارات في تجربة المشاهدة" بحسب ما نشرته الجامعة التونسية لنوادي السينما على صفحتها الرسمية. كما تتضمن فعاليات هذه التظاهرة، جلسات حوارية وورشات عمل تفاعلية تتيح للمشاركين فرصة التفاعل وتبادل الأفكار مع عديد الخبراء في مجال السينما والمهتمين بالفن السابع عموما.

