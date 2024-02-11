يوم إعلامي للعموم حول مشروع إنجاز الطريق الحزامية لمدينة جرجيس يوم الخميس القادم

تنظم الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بمدنين، بالتنسيق مع الإدارة العامة للجسور والطرقات يوما إعلاميا للعموم حول مشروع "إنجاز الطريق الحزامية لمدينة جرجيس" يوم الخميس القادم، بمقر معتمدية جرجيس، وذلك بهدف التواصل الفعال والحوار مع الأشخاص المتأثرين بالمشروع.





ويهدف المشروع، وفق بلاغ صادر، الاحد، عن وزارة التجهيز والاسكان، إلى تخفيف الضغط المروري على مستوى وسط مدينة جرجيس وبالتالي تحسين السلامة المرورية وتنشيط الحركة الاقتصادية بالجهة.



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ويتمثل المشروع، المقدرة كلفة انجازه بحوالي 100 مليون دينار تونسي، بتمويل مشترك بين ميزانية الدولة والبنك الأوروبي للاستثمار، في انجاز الطريق الحزامية لمدينة جرجيس، باعتماد 2x2 مسالك على طول 21 كلم، على امتداد 24 شهرا ومن المتوقع الانطلاق فيها خلال جانفي 2025.







وتشمل مكونات هذا المشروع المتوقع الانطلاق فيه خلال شهر جانفي 2025، في انجاز منعرج لمدينة جرجيس بطول 21.2 كلم وانجاز الطريق الحزامية لمدينة جرجيس، باعتماد 2x2 مسالك، فضلا عن انجاز منشآت مائية بمختلف القياسات لتصريف مياه الأمطار، وانجاز المفترقات الطرقية، وأشغال التشوير والسلامة المرورية، وأشغال التنوير العمومي، مع اعتماد التدابير البيئية والاجتماعية خلال كامل مراحل تنفيذ المشروع وفق ذات المصدر.







ودعت الوزارة في هذا الصدد، كل من يهمه الأمر الى المشاركة في اليوم الإعلامي للاطلاع على تقدم المشروع ومستجدات المرسوم عدد65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 حول تنقيح وإتمام القانون عدد53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالإنتزاع من أجل المصلحة العمومية وكذلك الإعلام بآلية التصرف في الشكاوي وفق المعايير الاجتماعية المعتمدة من قبل البنك الأوروبي للإستثمار الذي يساهم في تمويل المشروع.



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