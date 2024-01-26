قريبا انطلاق أشغال مشروع تهيئة وتوسعة معبر بوشبكة أقدم المعابر بالحدود التونسية الغربية (والي الجهة)

أكد والي القصرين رضا الركباني، أن أشغال مشروع تهيئة وتوسعة المعبر الحدودي ببوشبكة (معتمدية فريانة)، ستنطلق قريبا، فور استكمال إجراءات طلب العروض التي قال إنها ستستغرق ما بين 6 و8 أسابيع على أقصى تقدير، على أن تستكمل في غضون شهر ديسمبر المقبل.

وأوضح الوالي في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الكلفة الجملية للمشروع تقدر ب50 مليون دينار (تمويل وطني)، وأن الأشغال ستتم على مراحل ضمانا للسير العادي لعبور المسافرين في الاتجاهين التونسي والجزائري، مبينا أنها تتضمن إنشاء مرافق حيوية وترفيهية وخدمات متنوعة (فرع بنكي، وحدة تأمين، مطاعم ، محلات تجارية ، أماكن للاستراحة..) في الجزء الذي يهم المسافرين وكذلك في الجزء التجاري المخصص لنقل البضائع.

وقال الركباني إن هذا المشروع "سيجعل المعبر الحدودي ببوشبكة، قطبا للخدمات وللتجارة" بما يساهم في ادخال حركية إقتصادية بالمناطق المجاورة .

ويعد المعبر الحدودي ببوشبكة من أعرق وأقدم المعابر بالحدود التونسية الغربية، وقد ساهم المعبر منذ احداثه سنة 1959، في تنشيط حركة التنقل والتبادل التجاري بين تونس والجزائر، ويشهد المعبر يوميا حركية كبيرة وتدفقا هاما للسياح الجزائريين، لاسيما خلال عطلة الصيف.



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يشار الى أن والي القصرين رضا الركباني أشرف أمس الخميس على جلسة عمل التأمت بمقر الولاية وخصصت لعرض مشروع تهيئة وتوسعة المعبر الحدودي ببوشبكة، وذلك بحضور الرئيس المدير العام للديوان الوطني للمعابر جمال رزيق و المعتمد الاول للولاية أحمد الحامدي وثلة من الإطارات الجهوية المعنية على غرار المديرين الجهويين للنقل وأملاك الدولة والشؤون العقارية وآمر المعبر الحدودي ببوشبكة وآمر المعبر الحدودي بحيدرة والمهندس ممثل مكتب الدراسات المكلف بالمشروع.