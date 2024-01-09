قبلي: تاجيل الاضراب باقليم الصوناد الى يوم 13 فيفري لمنح الطرف الاداري مزيدا من الوقت للاستجابة الى مطالب الاعوان

اكد الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل المكلف بالقطاع العام عبد الجليل بوعزة، انه تقرر تاجيل الاضراب الذي كان من المزمع تنفيذه اليوم الثلاثاء، من قبل اعوان اقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الى تاريخ 13 فيفري المقبل، وذلك عقب الجلسة الصلحية التي انتظمت يوم امس الاثنين بمقر الولاية، بحضور الطرف النقابي والمدير الجهوي لاقليم الجنوب للشركة ورئيس اقليمها بقبلي.



وذكر بوعزة ان التاجيل، يهدف الى منح الطرف الاداري، الذي تعهد خلال هذه الجلسة بالعمل على تنفيذ مطالب اعوان الشركة باقليم قبلي، متسعا من الوقت، للاستجابة للمطالب التي تشمل بالاساس استكمال اشغال المقر الاصلي وتدعيم اسطول السيارات، خاصة رباعية الدفع منها، مع سد الشغورات المسجلة في عديد الخطط واحداث مصلحة خاصة بمحطات التحلية ووحدة للصيانة بدوز

يشار الى ان الاتحاد الجهوي للشغل كان قد اصدر في 29 ديسمبر الماضي برقية اقر من خلالها تنفيذ اضراب حضوري بمقر العمل طيلة اليوم 9 جانفي، على خلفية "تلكؤ من الادارة في تنفيذ مطالب الاعوان"، وفق تعبيره.

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