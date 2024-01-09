البريد التونسي يصدر طابعا بريديا جديدا إحتفالا بالذكرى 60 للعلاقات الديبلوماسية بين تونس والصين

يصدر البريد التونسي يوم 10 جانفي 2024 طابعا بريديا جديدا في إطار الإحتفال بالذكرى 60 للعلاقات الديبلوماسية بين تونس والصين.



ويعرض البريد التونسي الطابع البريدي الجديد والمنتوجات المتصلة به للبيع ابتداء من غد، الأربعاء، بجميع مكاتب البريد كما يمكن إقتناؤه عن بعد عبر الإنترنات من خلال النفاذ إلى موقع www.e-stampes.poste.tn

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