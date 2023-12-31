مستقبل المرسى ينهي العلاقة التعاقدية مع المدرب عبد الستار موسى بالتراضي

أعلنت الهيئة المديرة للمستقبل الرياضي بالمرسى اليوم الاحد انه تمت القطيعة بالتراضي مع المدرب عبد الستار بن موسى.

واوضح النادي في بلاغ على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك انه تم " على اثر اجتماع اليوم بين الهيئة المديرة والسيد عبد الستار بن موسى مدرب فريق أكابر كرة القدم للمستقبل الرياضي بالمرسى، الاتفاق على انهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين بالتراضي".

كما افاد انه سيقع الإعلان في غضون الايام القادمة عن هوية المدرب الذي سيتولى الاشراف على حظوظ الفريق وتركيبة الإطار الفني التي ستخوض مرحلة تفادي النزول.





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يذكر ان فريق الصفصاف ياتي في المركز الاخير للمجموعة الثانية ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى برصيد نقطتين من تعادلين و9 هزائم.