البريد التونسي يصدر غدا الأربعاء طابعا بريديا احتفالا بالذكرى 30 لإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية

يصدر البريد التونسي، غدا الأربعاء 27 ديسمبر 2023، طابعا بريديا بمناسبة الاحتفال بالذكرى 30 لإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية.



وافاد البريد التونسي في بلاغ له، الثلاثاء، ان هذا الاصدار يأتي تقديرا للجهود والتضحيات التي يبذلها أعوان الحماية المدنية من أجل تأمين الحماية والمساعدة للمواطنين في مواجهة الكوارث والمخاطر التي تضرّ بهم وبممتلكاتهم وبيئتهم.





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ويعرض هذا الطابع البريدي والمنتوجات المتصلة به للبيع ابتداء من يوم الغد الأربعاء بجـمـيع مكاتب الـبريد، كما يمكن اقـتناؤه عـن بعد عبر الأنترنات من خلال النفاذ إلى مـوقع www.e-stamps.poste.tn







