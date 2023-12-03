بطولة المانيا - شتوتغارت يهزم فيردر بريمن ليحقق انتصاره الثالث على التوالي

فاز شتوتغارت على ضيفه فيردر بريمن 2-صفر امس السبت بفضل هدفي دينيز أونداف وسيرو جيراسي ليحقق انتصاره الثالث على التوالي في بطولة الدرجة الأولى الألمانية لكرة القدم ليظل بالمركز الثالث بفارق أربع نقاط عن رازن بال شبورت لايبزيغ صاحب المركز الرابع.



وضع أونداف، لاعب أكاديمية بريمن سابقا، شتوتغارت في المقدمة بالدقيقة 17، وكان ينبغي على صاحب الأرض أن يضيف هدفا ثانيا على الأقل في الشوط الأول حيث أطلق شتوتغارت 17 تسديدة على المرمى خلال المباراة.





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وأهدر الدولي الغيني جيراسي سلسلة من الفرص لكنه حسم الثلاث نقاط بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 75 ليصل إلى 16 هدفا هذا الموسم.

ويملك شتوتغارت 30 نقطة في المركز الثالث فيما يحتل لايبزيغ الفائز 2-1 على هايدنهايم المركز الرابع برصيد 26 نقطة.

ويستضيف باير ليفركوزن المتصدر برصيد 34 نقطة منافسه بروسيا دورتموند اليوم الأحد.

ولن يلعب بايرن ميونيخ صاحب المركز الثاني برصيد 32 نقطة هذا الأسبوع بعد أن تسبب تساقط الثلوج بكثافة في العاصمة البافارية ميونيخ إلى تأجيل مباراته ضد ضيفه أونيون برلين.

