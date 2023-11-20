بن عروس : إدماج 138 طفلا في برنامج "روضتنا في حومتنا" و24 طفلا من ذوي التوحد في مؤسسات خاصة

بلغ عدد الأطفال المدمجين في برنامج "روضتنا في حومتنا" في ولاية بن عروس لهذه السنة 138 طفلا ، تكفلت الدولة بدفع معاليم اشتراكهم برياض الأطفال القريبة منهم وذلك وفق ما أفادت به وكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الانين المكلفة بتسيير المندوبية الجهوية جميلة بالطيب .



كما حظي 24 طفلا كذلك خلال هذه السنة من بين ذوي اضطراب طيف التوحّد بالتكفل من قبل الدولة في البرنامج النموذجي للإدماج ضمن مؤسسات الطفولة المبكرة سواء العمومية منها او الخاصة .

وتضاعفت نسبة الإدماج للأطفال في البرنامجين الموجهين أساسا للأطفال الأكثر هشاشة من أبناء العائلات محدودة الدخل وفاقدي السند بأكثر من 50 بالمائة مقارنة بالسنة المنقضية حيث تم التكفل في برنامج روضتنا في حومتنا السنة الماضية بـ60 طفلا ، فيما تم التكفل في إطار برنامج إدماج اضطرابات طيف التوحد بـ 11 طفلا .



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وتتكفل وزارة المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن ، في إطار برنامج "روضتنا في حومتنا" بخلاص المعاليم الشهرية لرياض الأطفال ودفع 50 دينارا شهريا لمدة 9 أشهر في السنة ولمدة ثلاث سنوات لكل طفل من الفئة العمرية 3 – 5 سنوات مع الإعفاء الضريبي على المنحة المرصودة لرياض الأطفال المنخرطة في البرنامج ، كما تتكّفل الدولة بمعاليم اشتراك الأطفال برياض الأطفال في اطار برنامج "روضتنا في حومتنا " في سياق دعم الشّراكة بين القطاعيْن العمومي والخاصّ و تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص بين أطفال تونس وضمانا لحقّهم في النّفاذ إلى مؤسّسات التّربية ما قبل المدرسيّة.

يذكر انه في إطار إحياء تونس لليوم العالمي لحقوق الطّفل الموافق لـ 20 نوفمبر من كلّ عام، خصّصت وزارة الأسرة شهر حماية الطفولة الذي يمتدّ إلى غاية 20 ديسمبر2023 هذه السنة لتنظيم حملة وطنيّة اتّصاليّة كبرى تحت شعار "يكبر ولا ينسى" تأكيدا لالتزام الدولة التونسيّة بحماية حقوق الطّفل كخيار وطنيّ استراتيجيّ.