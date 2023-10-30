أريانة: تقديرات بارتفاع إنتاج زيتون الزيت بنسبة 14بالمائة مقارنة بالموسم الفارط (المندوبية الجهوية للفلاحة)

تشير تقديرات المندوبية الجهوية للفلاحة بأريانة إلى أنّ إنتاج الزيتون لموسم 2023-2024 بالجهة سيبلغ حوالي 2225 طنّا منها 2070 طنا لزيتون الزيت أي بزيادة تقدّر بـ 14% مقارنة بالموسم الفارط، في حين قدرت إنتاج زيتون المائدة بـ 155 طنّا وهو نفس إنتاج الموسم الفارط.

وتمتد غابة الزياتين بولاية اريانة على مساحة 2736 هكتارا، وهو ما يمثل نسبة 65 % من المساحة الجملية للأشجار المثمرة بالجهة والمقدّرة بحوالي 4198 هكتارا.



وتتوزع مساحات الزيتون على 2576 هكتارا لزيتون الزيت ويبلغ عدد أصوله 273 ألفا و479 أصلا منها 1837 هكتارا في سيدي ثابت بنسبة 71%، و308 هكتارات بقلعة الأندلس بنسبة 12%، والمنيهلة بـ226 هتارات بنسبة 12%، ورواد بـ152 هكتارا ونسبة 6%، وسكرة 53 هكتارا وبنسبة 2%.



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وتبلغ مساحة زيتون المائدة بولاية أريانة 160 هكتارا، ويبلغ عدد أصوله 21 ألفا و440 أصلا، تتوزع على مساحة 84 هكتارا بسيدي ثابـت بنسبة 52%، وعلى 61 هكتارا بقلعة الأندلس بنسبة 38%، إضافة إلى 4 هكتارات بالمنيهلة، و6 هكتارات برواد، و5 هكتارات بسكرة.

وتقدّر أيام العمل بموسم جني الزيتون بالولاية بـ 34 ألف و499 يوما، وعدد مواطن الشغل بـ 459 موطن شغل موسمي، وتضم الولاية 4 معاصر زيتون عصرية 2 منها بسيدي ثابت، و1 برواد و1 بقلعة الاندلس، بطاقة تحويل يومية تقدر بـ280 طنا وطاقة خزن تقدر بـ788 طنا.

ويعدّ تهرم غابة الزيتون البعلية وقلة مردودية الزياتين من أهم أسباب تراجع الإنتاج وهو ما يتطلب، حسب اقتراحات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، ضبط برنامج لتشبيب الغابة والتوسّع في الغراسات على مساحة 50 هكتار وإدخال أصناف جديدة.

ويعد عدم توفر مصب لتصريف مادة المرجين من أهم مشاغل القطاع في الجهة، وهو ما يستوجب متابعة تطبيق شروط وطرق التصرف في مادة المرجين المستخرج من معاصر الزيتون عن طريق اللجنة الجهوية الفنية المحدثة للغرض، إضافة إلى تثمين مادة المرجين بـبرمجة رش حقول الزياتين على مساحة تتراوح بين 50 الى 100 هكتار ومزيد مراقبة ناقلي المرجين.