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شهر أكتوبر الوردي: منظمة الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تنظم قافلتين صحتين لتقصي سرطان الثدي بمراكز التربية المختصة

Publié le Vendredi 06 Octobre 2023 - 14:55 قراءة: 0 د, 54 ث
      
أفادت الكاتبة العامة للمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بوراوية العقربي، أن المنظمة وفي إطار سعيها لنشر الوعي لدى ذوات الإعاقة بضرورة التقصي المبكر لسرطان الثدي، تعتزم تنظيم قافلتين صحيتين تحسيسيتين خلال شهر أكتوبر الجاري بمراكز التربية المختصة بتونس الكبرى وواحدة بداخل الجمهورية، لتقصي سرطان الثدي لفائدة المربيات والتلميذات.

وأضافت بوراوية العقربي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الجمعة، أن مسألة تقصي الاصابة بالسرطان بصفة عامة وبسرطان الثدي بصفة خاصة من عدمها، هي مسألة مسكوت عنها لدى ذوات الاعاقة لغياب الوعي لديهن من جهة وغياب المعلومة حسب تقديرها.

...

ولفتت في هذا الصدد، الى اليوم التحسيسي الذي نظمته الجمعية أمس الخميس لفائدة ذوات الإعاقة بمناسبة شهر اكتوبر الوردي أثثه مجموعة من الاطباء وتم خلاله الاستماع الى شهادات حية من متعافيات من سرطان الثدي من ذوات الإعاقة حيث تحدثن عن شعورهنّ بغياب الإحاطة النفسية وجهلهنّ بطرق التقصي اليدوية وعلامات الاصابة وحتى طرق العلاج واستخدام الأدوية ومسار العلاج.

واعتبرت بوراوية العقربي وهي واحدة من المتعافيات من سرطان الثدي أن وزارة الصحة لا تراعي آليات النفاذ الى الخدمات الصحية لذوي الإعاقة، فضلا عن عدم تمكينهم من المعلومة الصحية حسب تقديرها.


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