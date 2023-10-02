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معين الشعباني ومجدي التراوي يغادران الترجي الرياضي

Publié le Lundi 02 Octobre 2023 - 17:45 قراءة: 0 د, 38 ث
      
اعلنت الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي في بلاغ اليوم الاثنين انه تم انهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب معين الشعباني ومجدي التراوي وذلك بالتراضي معهما.

واوضح فريق "الاصفر والاحمر" في بلاغ نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك) انه "استجابة لطلب المدربين معين الشعباني ومجدي التراوي بمغادرة الفريق، تعلم هيئة الترجي الرياضي عن إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي معهما".
وسيتولى المدير الرياضي طارق ثابت الإشراف الوقتي على مقاليد الفريق الأول إلى حين تعيين إطار فني جديد في الفترة القادمة.
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وكان معين الشعباني تقدم استقالته رسميا بعد تعالي موجة الانتقادات بخصوص أداء الفريق خصوصا بعد المردود المهزوز في المباراة الاخيرة امام الديوانة البوركيني (صفر-صفر) يوم السبت الماضي على ملعب حمادي العقربي برادس لحساب اياب الدور التمهيدي الثاني لرابطة ابطال افريقيا رغم كسب رهان التاهل الى مرحلة المجموعات.


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