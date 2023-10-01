رئيس الحكومة يستقبل وزراء الشؤون الاجتماعية وكبار المسؤولين المشاركين في المنتدى حول العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة

استقبل رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، اليوم الأحد، بقصر الحكومة بالقصبة، وزراء الشؤون الاجتماعية، وممثلين عن عدد من المنظمات الأممية والعربية والاقليمية ، وخبراء في مجال الاعاقة، وكبار المسؤولين ورؤساء الوفود المشاركين في المنتدى رفيع المستوى حول العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 - 2032، الذي تحتضنه تونس اليوم وغدا تحت سامي إشراف رئيس الجمهرية قيس سعيد.



ويعتبر العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 - 2032 تتويجا لجهود الدول العربية تحت إشراف جامعة الدول العربية (مبادرة الأمين العام) في دعم السياسات والبرامج والآليات التي تؤمّنهــا هذه الدول لفائدة هذه الفئة من المجتمع وسيمثّل إطارا مرجعيّا للدول العربية لحماية ورعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وللاشارة فإن العقد العربي الثاني يتضمن سبعة عشر (17) محورا تتعلق أساسا بالتشريعات والسياسات والخدمات الاجتماعية والصحية والتربوية وضمان العيش باستقلالية إضافة إلى المشاركة في الحياة السياسية والأنشطة الثقافية والرياضية.



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