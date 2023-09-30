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شبيبة العمران تفوز على النادي البنزرتي وديا 1-صفر

Publié le Samedi 30 Septembre 2023 - 18:53 قراءة: 0 د, 26 ث
      
فازت شبيبة العمران مساء اليوم السبت على النادي الرياضي البنزرتي بنتيجة 1-صفر في المباراة الودية التي جمعت الفريقين بملعب الطيب بن عمار بالعمران وذلك في اطار تحضيرات الفريقين للاستحقاقات القادمة سواء في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لفريق عاصمة الجلاء او بطولة الرابطة الثانية لشبيبة العمران والتي تنطلق منافساتها خلال الاسبوع القادم.
وجاء الهدف الوحيد لشبيبة العمران بفضل اللاعب احمد الباجي من ضربة جزاء.
ومن جهة اخرى وضمن تحضيرات اندية الرابطة الثانية تعادل مساء اليوم السبت سبورتينغ المكنين وديا مع هلال مساكن في المباراة التي جمعتهما بملعب المكنين.


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