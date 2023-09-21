الرابطة المحترفة الثانية: الملعب القابسي يتعاقد مع خمسة لاعبين جدد

عزز الملعب القابسي الرصيد البشري لأكابر فريق كرة القدم بالتعاقد مع خمسة لاعبين جدد، هم علاء الشعباني ، و رامي البكري ، و زيدان قعيش، و محمد بن سعيد، و محمد السبعي.



ويشغل اللاعب علاء الشعباني صاحب الـ 26 عاما والقادم من جمعية اريانة خطة مدافع محوري، فيما يشغل اللاعب رامي البكري صاحب الـ 27 عاما و القادم هلال مساكن خطة مهاجم، وهي نفس الخطة التي يشغلها أيضا المنتدب الجديد زيدان قعيش صاحب الـ 25 عاما و القادم من مستقبل القصرين.





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أما اللاعب محمد بن سعيد صاحب الـ 27 عاما والقادم من مستقبل المرسى فهو يشغل خطة صانع ألعاب، بينما يشغل اللاعب محمد السبعي صاحب الـ 26 عاما والقادم من مستقبل القصرين خطة مدافع أيسر.

وتمتد عقود جميع اللاعبين المشار اليهم لمدة موسمين.

يذكر أنّ الملعب القابسي سيتستهل مشواره في بطولة الرابطة المحترفة الثانية التي تنطلق يوم 7/8 اكتوبر المقبل باستقبال مستقبل الرجيش، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم كذلك فرق أولمبيك مدنين، وأولمبيك سيدي بوزيد، وسبورتينغ المكنين، و محيط قرقنة، و الترجي الجرجيسي، و النسر الرياضي بجلمة، والأمل الرياضي بالرقبة، وأمل جربة، وهلال الشابة، ومستقبل قابس، و مكارم المهدية .