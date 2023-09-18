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مرصد حماية حقوق الطفل يعتزم الإعلان عن استشارة متعلقة بتصميم وطباعة منشورات

Publié le Lundi 18 Septembre 2023 - 15:18 قراءة: 0 د, 39 ث
      
يعتزم مرصد حماية حقوق الطفل لإعلان عن الاستشارة عدد 2023/06 متعلقة بتصميم وطباعة منشوراتة حيث تتم المشاركة حصريا عبر منظومة الشراءات العمومية على الخط " Tuneps".

وأفاد المرصد ، في بلاغ له ، أن العروض تُفتح بمقر المرصد في نفس اليوم، في حين تغلق المشاركة في الاستشارة عبر منظومة الشراءات العمومية على الخط، يوم الثلاثاء 03 أكتوبر2023.

...

ودعا المرصد "الراغبين في المشاركة في الاستشارة، الى تحميل كراس الشروط مجانا عبر الموقع الإلكتروني، www.tuneps.tn ، وإرسال العروض وجوبا عبر منظومة الشراءات العمومية على الخط وفقا لما جاء بكراس الشروط الإدارية الخاصة.

ولفت الى أنه لا يتم قبول إلا نظير من مضمون من السجل الوطني للمؤسسات يتم تضمينه في ظرف مغلق، وإرساله عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريد السريع أو تسليمه مباشرة مقابل وصل إيداع إلى مكتب الضبط التابع للمرصد.



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