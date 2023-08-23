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بطولة العالم لالعاب القوى - مروى بوزياني تتاهل الى نهائي 3000م موانع

Publié le Mercredi 23 Août 2023 - 20:06 قراءة: 0 د, 17 ث
      
تاهلت العداءة التونسية مروى بوزياني الى نهائي سباق 3000م موانع ضمن بطولة العالم لالعاب القوى المقامة حاليا بالعاصمة المجرية بودابيست بعد ان حلت، اليوم الاربعاء، في المركز الخامس للسلسلة الاولى من التصفيات.
وقطعت بوزياني المسافة في 9د و23ث و07.
واقيمت التصفيات على ثلاث سلاسل تاهلت في اعقابها صاحبات المراكز الخمسة الاولى من كل سلسلة الى الدور النهائي


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