المصري محمد صلاح يدخل من جديد في دائرة اهتمام باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية اليوم الاثنين أن المصري محمد صلاح نجم ليفربول الانقليزي عاد مجددا الى دائرة اهتمامات باريس سان جيرمان ليكون بديلا محتملا للفرنسي كيليان مبابي الذي قد يغادر الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان نهاية شهر جوان المقبل (2024) لكن النجم الفرنسي يرفض تجديد التعاقد الامر الذي دفع باريس سان جيرمان الى الضغط عليه وتخييره بين امرين إما التجديد أو الرحيل هذا الصيف بدلا من رحيله العام المقبل مجانا.

وأكدت شبكة "فوتبول إنسايدر" أن باريس سان جيرمان أعاد محمد صلاح إلى قائمة اهتماماته لتعويض رحيل مبابي المحتمل هذا الصيف.

وكانت تقارير صحافية سابقة قد اشارت الى أن سان جيرمان يستهدف ضم محمد صلاح بعد رحيل ليونيل ميسي لكن يصعب على ليفربول التفريط في خدمات صلاح خصوصا بعد رحيل ساديو ماني وروبرتو فيرمينو.



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ومع ذلك ذكرت الشبكة أن ليفربول قد يوافق على رحيل محمد صلاح حال تلقى عرض ضخم.

ويترقب ريال مدريد موقف مبابي حيث يعتبر النادي الملكي أقرب المرشحين لضم اللاعب سواء الصيف الجاري أو المقبل.

وزادت أزمة باريس سان جيرمان ومبابي بعد التصريحات التي أطلقها اللاعب أول أمس السبت حيث هاجم إدارة النادي وحملّها الفشل في التتويج بلقب رابطة ابطال أبطال أوروبا.