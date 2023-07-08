قابس : مهرجان ريم الحمروني للثقافة يصنع الحدث

انطلقت مساء أمس الجمعة 07 جويلية 2023 بالمركب الشبابي بقابس فعاليات الدورة الاولى لمهرجان ريم الحمروني للثقافة الذي تنظمه الاذاعة الجمعياتية "عليسة أف أم قابس" بالشراكة مع جمعية "اعمار وتواصل" والمركب الشبابي قابس تحت شعار " ريم .. لاتزال بيننا ".

وقد صنع الحفل الافتتاحي لهذا المهرجان الحدث حيث حضره عدد كبير من المثقفين الذين حرصوا على هذا الحضور تعبيرا منهم عن حبهم الكبير لفقيدة الساحة الفنية ريم الحمروني وتقديرا منهم لمسيرتها الفنية المتميزة.

وقد تم في هذا الحفل تقديم عرض غنائي لفرقة البحث الموسيقي بقابس وهو عرض تفاعل معه الجمهور الحاضر بعد أن قدمت هذه الفرقة بقيادة نبراس شمام باقة من أغانيها التي بقيت راسخة في الذاكرة الى اليوم بفضل كلماتها الهادفة وألحانها المتميزة.

كما تم في هذا الحفل الذي حضرته أسرة الفقيدة عرض شريط وثائقي أعده الاعلامي غسان الخالدي حول مسيرة الراحلة وتضمن شهادات حية من أفراد عائلاتها حول جوانب من حياة الفقيدة ريم الحمروني التي تميزت بحبها للحياة وكانت موهوبة منذ الصغر.



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وتضمن الحفل تكريم الممثل والمسرحي المتميز صالح الجدي تقديرا لاسهامه الكبير في اثراء الساحة الفنية ولدوره الهام في النهوض بالمسرح بجهة قابس من خلال ادارته لمركز الفنون الدرامية والركحية بقابس وانتاجه للعديد من الاعمال المسرحية.

وتتواصل فعاليات مهرجان ريم الحمروني للثقافة الى يوم 09 جويلية متضمنة فقرات ثقافية وعروضا فنية عديدة من بينها ورشات متخصصة للاطفال في فن صنع العرائس ومسابقات في الغناء والتقليد والرسم وأمسية شعرية، اضافة الى شريط سينمائي من بطولة ريم الحمروني.

كما سيتم في اليوم الثالث من المهرجان تنظيم عرض غنائي لفرقة الغناء العربي لمجموعة نادي الغناء العربي للسيدات باكاديمية الفنون بقابس وتكريم عائلة الفقيدة ريم الحمروني.