تطاوين: تسجيل عدة من المخالفات الاقتصادية وايقاف وشطب وغلق عدد من المحلات

نفذت فرق المراقبة الاقتصادية بولاية تطاوين خلال شهر جوان الماضي 950 زيارة تفقد لمختلف المحلات التجارية، حررت خلالها 142 مخالفة اكثر من ثلثها لمحلات صنع الخبز (رفيع ومدعم) وقرابة الثلث الثاني لمحلات تجارة المواد الغذائية بالجملة والتفصيل و18 مخالفة في قطاع المطاعم و12 مخالفة في قطاع تجارة الاعلاف المدعمة.



وحجزت فرق المراقبة الاقتصادية خلال هذه الزيارات وطيلة شهر جوان الماضي، حسب ما افاد به المدير الجهوي للتجارة عزوز صالح صحفي "وات"، 2,5 اطنان من الفرينة المدعمة و 400 كلغ من الفرينة الرفيعة و60 كلغ من العجين الغدائي و126 لترا من الحليب معقم نصف دسم و270 كلغ سميد و60,034 طنا من الشعير العلفي و 41,450 طنا من السداري.





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وتمثلت العقوبات الادارية التي تم اقرارها خلال الشهر الماضي فقد تمثلت، وفق ذات المصدر، في اصدار 5 قرارات ايقاف تزويد بالمواد العلفية المدعمة، وقرار شطب من قائمة مزودي الاعلاف المدعمة، وقرار غلق وحيد لمحل مواد غذائية بالتفصيل، وقرار اخر يقضي بتعليق تزويد بمشتقات الحبوب المدعمة لدى تاجر مواد غذائية بالجملة.



وقد انفرجت نسبيا هذه الايام ازمة الخبز التي عاشتها مختلف مناطق الولاية خلال ايام عيد الاضحى، رغم تزويد المخابز المصنفة ب610 قنطارات من الفارينة المدعمة بعنوان تسبقة لحصص شهر جويلية الذي تم منذ بدايته تزويد هذه المخابز الى غاية يوم 5 من ذات الشهر بـ 2853 قنطارا من الفرينة المدعمة اي ما يوازي حوالي 29 بالمائة من حصصها للشهر الجاري.



ويبقى النقص بارزا في عدة مواد اساسية منها السميد بانواعه والسكر والزيت النباتي المدعم والارز والفرينة الرفيعة في مختلف المساحات التجارية الكبرى وفي المتاجر العادية رغم تواصل التزود بها، الا ان الكميات المحدودة التي تتحصل عليها هذه المحلات لا تتناسب مع اللهفة والطلب الذي مازال مرتفعا على هذه المواد الاساسية، حسب ما عاينه صحفي "وات".