منوبة: توقّعات بالشروع في استغلال المنطقة السقوية العمومية بالبطان والشويقي بطبربة في موفى السنة الجارية

من المؤمل الشروع في استغلال المنطقة السقوية العمومية بالزويتينة الشمالية والزويتينة الجنوبية والمهرين الشمالية بالبطان والشويقي بطبربة في نهاية السنة الحالية، وذلك بعد تقدّم اشغال المرحلة الثانية من مشروع تعصير المناطق السقوية العمومية بالحوض السفلي لوادي مجردة التي انطلقت منذ 2015 واستمرت طيلة 9 سنوات، وفق معطيات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة.



وبيّنت نفس المصالح أنه اثناء انطلاق المرحلة الأولى من مشروع تعصير المناطق السقوية العمومية بولاية منوبة وبدء التفاوض مع الطرف المموّل تم التوصل في 2010 للموافقة المبدئية لتمويل مرحلة ثانية على مساحة جملية تقدر بـ 2750 هكتارا، تتكوّن من قسطين بالمناطق المذكورة بكلفة تقدر بـ 91.27 مليون دينار بتمويل من البنك الالماني للتنمية في اطار قرض وهبة.





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وقسّم هذا المشروع الهام الى قسطين، انتهى القسط الاول منه وأحيلت الشبكة المائية المعصرة إلى مجامع التنمية لمياه الري منذ أفريل 2019، وهو في الطور الاستغلال، فيما قاربت نسبة اشغال القسط الثاني على الانتهاء.

ويبلغ عدد المنتفعين بهذا المشروع 500 فلاح، ستساهم المنطقة السقوية في تذليل الصعوبات التي تواجههم في التزود بمياه الري، وتحسين انتاجهم الفلاحي وخاصة في المواسم الممطرة والتي يتضاعف فيها المخزون المائي على مستوى سدود الشمال، كما سيساهم المشروع في إحكام استغلال الموارد الطبيعية من مياه و تربة، وتحسين التكثيف الزراعي ومردودية النشاط الفلاحي، وإحالة التصرف في التجهيزات المائية إلى مجامع تنمية فلاحية.

وقد كانت اشغال هذه المرحلة من المشروع محور زيارة بعثة من البنك الألماني للتنمية يومي 21 و22 جوان المنقضي، والتي عاينت أشغال تعصير المنطقة السقوية بالشويقي والعروسية، والمركب المائي بسد العروسية، والاحواض المائية، وتهيئة قنال العروسية ومحطة الضخ بالبطان، بالاضافة لزيارة مجمع التنمية الفلاحية بالعروسية.



يذكر ان استغلال المرحلة الأولى من المشروع (تراوحت مدة إنجازها 7 سنوات من 2006 إلى 2012)، قد انطلق منذ عشر سنوات، وانتفع بها 730 فلاحا على مساحة 4318 هكتارا بمناطق الحبيبية الجنوبية، والمنصورة، وسيدي ناجي الشرقي، وبئرعوين والمهرين، وسيدي ناجي الغربي.

وضمت مكوناتها مركبا مركزيا لتعبئة وتصفية مياه الري بمنطقة سيدي ناجي، وخزانين رئيسي لتزويد الحبيبية الجنوبية، والمنصورة وسيدي ناجي الشرقي، ومنطقتي بئرعوين والمهرين وسيدي ناجي الغربي، وشبكة قنوات رئيسية إسمنتية طولها 30 كم، وشبكة قنوات بلاستكية طولها 130 كم، وتهذيب شبكة التجفيف والصرف، وتهذيب المسالك الفلاحية ورفع شبكة الري القديمة، وبناء مقرات للمجامع المائية.